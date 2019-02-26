Kadıköy'de hurda otomobiller yandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hurda halindeki iki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde park halindeki iki hurda otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

