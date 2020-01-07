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  4. Kadıköy’de İETT otobüsü alev alev yandı

Kadıköy’de İETT otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

Kadıköy’de içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, klimasında meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Rıhtım’da meydana geldi.

Kadıköy’de içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, klimasında meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.
Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Rıhtım’da meydana geldi. 34 TN 3486 plakalı İETT otobüsü, Kadıköy Rıhtım’da otobüs durağında hareket halinde klimasında meydana gelen arızadan dolayı alev aldı.
Alevleri erken fark eden otobüs şoförü büyük bir faciayı önledi. Yangını fark eden şoför, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada civarda bulunan trafik polisleri bulvarı araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken, otobüste hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğine kapatılan Rıhtım yolu yangının kontrole alınmasının ardından tekrar açıldı. Öte yandan, otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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