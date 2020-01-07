HABER
  4. Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 07:54 | Son Güncelleme

Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sefere başlamak üzere peronlara doğru seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 34 TN 2386 plakalı İETT otobüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Şoför tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otobüsteki yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Mersin'de sağanak etkisini sürdürdüMersin'de sağanak etkisini sürdürdü
İzmir’de park halindeki kamyon alev aldıİzmir’de park halindeki kamyon alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy OTOBÜS yangın

En Çok Okunan Haberler

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kadıköy'de belediye otobüsü yandı

Kadıköy'de belediye otobüsü yandı

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İstanbul yol durumuyla ilgili son dakika gelişmesi! Trafik felç (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik felç

İzmir'de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.