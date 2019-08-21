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Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 03:15 | Son Güncelleme

Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeki Yakupoğlu idaresindeki 34 ZK 642 plakalı otomobil, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi'nin yol ayrımında Fehmi Araz yönetimindeki 34 UC 2732 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Göztepe kadıköy trafik kazası

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