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Kadıköy'de inşaat paravanları bir otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı. Sokakta o sırada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay, Kadıköy Caddebostan Demirağa Çıkmazı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Rüzgar nedeniyle bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar polise ve diğer yetklileire haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları inşaat çevresinden uzaklaştırdı. Sokakta o sırada kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Sokak trafiğe kapatıldı.

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