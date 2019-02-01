Kadıköy'de inşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanların şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Caddebostan Mahallesi Demirağa Çıkmazı Sokak üzerindeki bir inşaatın tahta paravanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 EH 5807 plakalı aracın üzerine devrildi.
Olayı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.
Araçta, maddi hasar meydana geldi.
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