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Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir inşaatta görevli kontrolör denetleme yaptığı sırada yaklaşık 10 metreden inşaat alanına düştü.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir inşaatta görevli kontrolör denetleme yaptığı sırada yaklaşık 10 metreden inşaat alanına düştü. İtfaiyenin ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu görevli kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle kapanan caddedeki tramvay seferleri normale döndü Olay, saat 14.30 sıralarında Bahariye Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, inşaatta görevli kontrolör Ercan Ortaç denetleme yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden inşaat alanına düştü. Olayı gören işçiler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, inşaat alanına inerek yaralıyı sedyeye bağladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yaralı, vinç yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı. TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU Bahariye Caddesi kurtarma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri bir süre durduruldu. İnşaat alanından kurtarılan Ercan Ortaç ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kurtarma çalışmalarını sona ermesinden sonra tramvay seferleri normale döndü.

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