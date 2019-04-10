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Kadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA-KADIKÖY'de inşatta çalışan işçinin omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı.

Kadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandı

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA-KADIKÖY'de inşatta çalışan işçinin omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, yaklaşık 5 metreden itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Mahallesi, Lalezar sokakta bulunan inşaat alanında çalışan Doğan Güner isimli işçinin üzerine saat 11.30 sıralarında demir profil düştü. Omuzundan yaralanan işçiyi gören mesai arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçiye ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sedyeye bağlanan Güner, vinçle yukarıya çekilerek, ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle inşaatta çalışma sonlandırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandıKadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandıKadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandıKadıköy'de inşaatta üzerine demir profil düşen işçi yaralandı

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