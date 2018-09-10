Kadıköy’de iş kazası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de inşaat alanındaki foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Caddebostan Mahallesi Ömerpaşa Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlayan 8 katlı binanın bahçesinde, kapağı açık bırakılan foseptik çukuruna, aynı inşaata moloz almak için gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Fatih Yayla düştü.
Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralanan Yayla, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinde vinç ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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