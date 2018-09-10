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Kadıköy’de iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

İnşaat alanında foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy’de inşaat alanındaki foseptik çukuruna düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Caddebostan Mahallesi Ömerpaşa Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlayan 8 katlı binanın bahçesinde, kapağı açık bırakılan foseptik çukuruna, aynı inşaata moloz almak için gelen hafriyat kamyonunun sürücüsü Fatih Yayla düştü.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek yaralanan Yayla, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinde vinç ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ambulans iş kazası itfaiye kadıköy

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