Kadıköy'de iş kazası

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de inşaat çukuruna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak'taki bir inşaatta çalışan Hasan Büyüktaş (46), kaynak yaptığı esnada sekiz metrelik çukura düştü. Yaralanan işçi çukurdan çıkamayınca durum, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Erenköy ve Ünalan itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Çukurdaki işçiye ulaşan itfaiye ekipleri önce işçiyi sedyeye bağladı. Dar çukurda sedyeyi bağlayan itfaiye erleri daha sonra vinç ve halat yardımı ile yaralı işçiyi çıkardı.

Yaralı işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

