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Kadıköy'de iş makinesi doğal gaz borusunu deldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 01:46 | Son Güncelleme

Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayın ardından gaz akışı kesilerek borunun onarımına başlandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iş makinesiyle çalışma yapılırken delinen doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde özel bir şirkete ait iş makinesiyle Dörtdivan Işıklar mevkisinde çalışma yapılırken doğal gaz borusu delindi. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İGDAŞ görevlileri ise gaz akışını kesti ve borunun onarımına başlandı.

Gaz akışının kesilmesinin ardından bir saat trafiğe kapalı kalan caddede trafik normale döndü.

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Bağdat Caddesi doğal gaz igdaş iş makinesi trafik

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