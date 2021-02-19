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Kadıköy’de İşçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı

19.02.2021 07:22 | Son Güncelleme:
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İSTANBUL (İHA)Kadıköy’de sabah saatlerinde kağıt toplama deposunda kalan işçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı.Olay, sabah saat 05.00 sularında Kadıköy Merdivenköy mahallesi çömlekçi çukuru sokakta meydana geldi.

İSTANBUL (İHA)
Kadıköy’de sabah saatlerinde kağıt toplama deposunda kalan işçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı.
Olay, sabah saat 05.00 sularında Kadıköy Merdivenköy mahallesi çömlekçi çukuru sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan kağıt toplama deposu içerisinde işçilerin kaldığı koğuşta meydana geldi. Yaklaşık 40 kişinin kaldığı koğuşlarda kalan işçilerin sabah erken saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında cep telefonlarının olmadığını fark ettiler. Durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ifadeleri alınmak üzere mağdur olan işçileri emniyete çağırdı.
Olayın yaşandığı yerde kalan Mehmet Güney isimli vatandaş, "Burası kağıtcıların toplu olarak kaldığı yer. 40 dakika önce biri girmiş içeri 20 ye yakın cep telefonu alıp gitmiş. 30-40 kişi kalıyor burada. Hiç farkına varamadım. Herkes ayrı yerde yatıyor adam girmiş içeri 6 ,7 ayrı yatılan yerden almış gitmiş. Gören hiç kimse yok. Şüphelendiğimiz kimsede yok. Gördüğümüz kimsede yok."
Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili çalışma başlatıldı.

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