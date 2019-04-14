Kadıköy'de istinat duvarı çöktü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 10 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Rıfat Paşa Sokağı'ndaki 10 katlı apartmanın istinat duvarı çökerken apartman sakinlerinden Görkem Erdoğan'ın hareket ettirmek üzere olduğu aracının ön tekerlekleri boşluğa düştü.

Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın aşağıya düşmemesi için otomobili halatla apartmanın kolonlarına bağlayarak düşmesini engelledi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Erdoğan, "Aracımı çalıştırdım, tam hareket etmek üzereydim duvar çöktü. Ön tekerlekler boşlukta kaldı. Hemen indim ve durumu yetkililere bildirdim." dedi.

