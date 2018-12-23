HABER

Kadıköy'de izinsiz gösteri: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 21:22 | Son Güncelleme

Kadıköy'de izinsiz gösteri: 10 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

Khalkedon Meydanı'nda toplanan ve ellerinde taşıdıkları "Liseliler değil, işkenceciler yargılansın! 25 Aralık'ta saat 09.00'da Kartal Anadolu Adliyesi C kapısı önü. Liseli Gençlik Örgütleri" yazılı pankart bulunan grup, izinsiz eylem yapmak istedi.

Katılımcıların bazılarının ellerinde daha önce karne karşıtı izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle kendilerine gözaltı işlemi uygulayan polislerin fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunuldu.

Polis ekipleri 4'ü kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
Uludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştuUludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştu
Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştıTankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylem istanbul kadıköy kadıköy izinsiz gösteri Khalkedon Meydanı polis

En Çok Okunan Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.