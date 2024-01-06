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Kadıköy'de kaçırılan servisin içinden yeni görüntüler: Panik anları kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

KADIKÖY'de, içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servis minibüsününün araç kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis minibüsünü kaçıran şüphelinin korkuyla bağrışan çocuklara, "Korkmayın, araç lazım" dediği duyuluyor.

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