Kadıköy'de kadın cinayetlerini protesto ettiler

Protestoya katılan bir kadın, “Son dönemlerde kadın cinayetleri çok artmaya başladı. Şiddet var, taciz var. Çok fazla toplumsal ve ailevi sorunlarımız var ama Türkiye bir hukuk devleti. Ve hukukun uygulanması gerekiyor. 6284 sayılı kanun, kadının can simidi. İstanbul Sözleşmesi de keza öyle. Biz sadece 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istiyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak istiyoruz.” dedi.

Grup adına basın açıklamasını Kadın Meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu yaptı. Sünnetçioğlu “Her gün kadınlar hayatı hakkında karar vermek istediği, çalışmak istediği, erkeği reddettiği, boşanmak istediği için öldürülüyor. Büyük acılar, büyük mücadeleler gerektirir. Biz de büyük mücadeledeyiz. Ta ki tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar. Mücadelemiz devam edecektir. Kadın cinayetleri durdurulabilir. 6284 sayılı kadını koruma kanunu etkin bir biçimde uygulanırsa İstanbul Sözleşmesinin şartları yerine getirilirse kadın cinayetleri durur. Kadın erkek arasındaki eşitsizliği yok ettikçe şiddet azalır kadın cinayetleri durur. Cinsiyetçi politikalar derhal bırakılmalı. 6284 sayesinde hayatta kalan kadınlarımız var. Kadınlar, erkeklerin hayatları üzerinde kurmak istedikleri baskının farkında. Bizler kimsenin malı da değiliz, kölesi de değiliz. Sadece özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunun için mücadelemiz çığ gibi büyüyor. Tüm dünyada da böyle, kadın hareketi engellenemez.”

(FOTOĞRAF)

