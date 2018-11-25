Kadıköy'de kadına şiddet eylemi

Tansu Edip GÖKBUDAK-Gamze ŞİMŞEK/ISTANBUL, (DHA) KADIN Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy'de bir araya geldi. Öldürülen kadınların yakınlarının da katıldığı eylemde konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Türkiye'de bu yıl 393 kadının cinayete kurban gittiğini söyleyerek , “Türkiye'nin her neresinde olursa olsun hiçbir kadın şiddetin, tehdidin, tacizin karşısında asla yalnız yürümeyecektir" dedi. Kav “Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" diye konuştu.

Kadın Meclisleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy'de Süreyya Operası önünde toplandı. Polis ekiplerinin yürüyüşe izin vermemesine tepki gösteren kalabalık, basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

KANSERİ YENDİ KATİLİNİ YENEMEDİ

Annesinin erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, başka Ecemler ölmesin diye mücadeleye devam edeceğini söyleyerek, “Kızım çok pozitif çocuktu. Kanser hastalığını bile ciddiye almazdı. Benim çocuğum kanseri yendi, katilini yenemedi. Annesinin erkek arkadaşıydı. Bilmedi. Hiç beklemediği kişi tarafından öldürüldü çocuğum" dedi.