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Kadıköy'de kadına şiddet eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

KADIN Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy'de bir araya geldi.

Tansu Edip GÖKBUDAK-Gamze ŞİMŞEK/ISTANBUL, (DHA) KADIN Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy'de bir araya geldi. Öldürülen kadınların yakınlarının da katıldığı eylemde konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Türkiye'de bu yıl 393 kadının cinayete kurban gittiğini söyleyerek , “Türkiye'nin her neresinde olursa olsun hiçbir kadın şiddetin, tehdidin, tacizin karşısında asla yalnız yürümeyecektir" dedi. Kav “Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız" diye konuştu. Kadın Meclisleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadıköy'de Süreyya Operası önünde toplandı. Polis ekiplerinin yürüyüşe izin vermemesine tepki gösteren kalabalık, basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. KANSERİ YENDİ KATİLİNİ YENEMEDİ Annesinin erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, başka Ecemler ölmesin diye mücadeleye devam edeceğini söyleyerek, “Kızım çok pozitif çocuktu. Kanser hastalığını bile ciddiye almazdı. Benim çocuğum kanseri yendi, katilini yenemedi. Annesinin erkek arkadaşıydı. Bilmedi. Hiç beklemediği kişi tarafından öldürüldü çocuğum" dedi. OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM İntihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet'in babası İsmail Çet kızının öldürüldüğünün Adli Tıp raporlarında ortaya çıktığını hatırlatarak, “Ben kızımın babası olarak mücadele edeceğim. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu. KADINLARI KÖLE GİBİ GÖRMEYİN Silahla vurularak yaşamını yitiren Buse Palandöken'in babası Nihat Palandöken de, “Bugün 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Kadınları köle gibi görmemelerini istiyorum" dedi. ÖLDÜRÜLEN KADIN SAYISI HER YIL YÜKSELİYOR CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her yıl arttığını kaydederek, “Bu sayı sadece resmi olan yargıya intikal etmiş sayıdır. Bunun dışında bu sayının daha da yüksek olduğunu görüyoruz. Anadolu'nun dört bir yanında bu meselelerin yargıya intikal etmediğini de görüyoruz. 393 kadının öldürülmesi sayısı çok yüksek. Dünya ortalamasının üzerindeyiz. Bunun kötü tarafı da her yıl yükselmiş olması" diye konuştu.

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