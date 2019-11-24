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Kadıköy’de "Kadına Şiddete Hayır" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kadın Meclisleri kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı Kadıköy’de eylem yaptı.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, Kadın Meclisleri ve kadına yönelik şiddete ’hayır’ demek için bir araya gelen kadınlar, “Kadın cinayetlerini durduracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Asla susmayacağız" sloganları attı.

Kadın Meclisleri kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı Kadıköy’de eylem yaptı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, Kadın Meclisleri ve kadına yönelik şiddete ’hayır’ demek için bir araya gelen kadınlar, “Kadın cinayetlerini durduracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Asla susmayacağız" sloganları attı. Ellerinde cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları yer aldı. Çevik kuvvet ekipleri herhangi bir olaya karşı hazır bekledi.

Basın açıklaması yapan Kadın meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu, "Boşanmak istediği için öldürülüyor. Büyük acılar büyük mücadeleler gerektirir, bizde büyük mücadeledeyiz, ta ki tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

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