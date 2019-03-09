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Kadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir kafede konuşma isteğini geri çevirdiği kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Celalettin Girgin yaralandı.

Kadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY'de bir kafede konuşma isteğini geri çevirdiği kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Celalettin Girgin yaralandı. Olay akşam saat 18.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir kafede arkadaşlarıyla oturan Celalettin Girgin henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından dışarı konuşmaya çağrıldı. Tanımadığı kişinin davetini reddeden Girgin'e saldırgan 4 el ateş etti. kafedekiler panikle dışarı kaçarken Girgin, karnını sıyıran kurşunla hafif yaralandı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Girgin'i hastaneye sevk etti.

Olayda hafif şekilde yaralanan Celalettin Girgin, "Biz oturuyorduk. Otururken birisi geldi. 'Gel konuşalım' dedi. Bende 'ne konuşacaksın benimle' deyince silahını çekti. Biz kaçtık, o bize ateş etti" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Kadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralıKadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralıKadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralıKadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı

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