Kadıköy'de 'Kalamış Parkı' Tartışması

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 40 yıllığına işletme hakkını vererek özelleştirmesini yapacağı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’na teklif verme süresi 21 Eylül’de sona erecek.

ÖİB, daha önce 7 Temmuz olarak açıklamış olduğu son teklif süresini iki buçuk ay uzatmıştı. Uzatma kararının gerekçesi açıklanmadı.

1987 yılından beri kullanımda olan mevcut marinayı Koç Holding’e bağlı Setur işletiyor. Özelleştirmeye hangi şirketlerin teklif verdiği henüz kamuoyuna duyurulmuş değil.

2018’de değişikliği tamamlanan plan değişikliği ile 435 bin metrekarelik yapılaşma alanı, 487 bin metrekareye çıkarılırken otel ve turizm tesislerine planda yer verildi. Bu değişiklikle Kalamış Parkı’nın bir kısmı da yat limanı projesine terk edilecek.

Odabaşı: “Biz buraya kimsenin çökmesine müsaade etmeyiz, Kalamış parktır park kalacak”

2014 yılında yapılan ilk özelleştirmeye de karşı çıkan ve açtıkları davayla o dönem ihaleyi kazanan Koç Holding’in çekilmesini sağlayan Kadıköy Belediyesi bugün de özelleştirmeye karşı.

VOA Türkçe’ye konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu ihale bu şekilde kapalı kapılar ardında yapılamaz. Biz buraya kimsenin çökmesine müsaade etmeyiz biz Kadıköy’ün geleceğini korumak zorundayız. Kalamış parktır park kalacaktır. Burada temel itiraz noktamız betonlaşma. Bu marinanın iyileştirilmesi gerekiyorsa yenilenmesi gerekiyorsa biz iyileştirilmesi ve geliştirilmesine karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz burada farklı imar artışlarıyla yeni betonlaşmaya gidilmesi, bu alana otel ve AVM yapılması. Ayrıca mendireğin uzatılarak bulunduğumuz Kalamış Parkı’nın bir bölümünün de marinanın içerisine katılması veya bu parkın kullanılamaz hale gelmesine de elbette itiraz ediyoruz” dedi.

Özelleştirme kararı yargıya taşındı, Kadıköylüler Anayasa Mahkemesi’ne iptal için başvurdu

Yat limanının özelleştirmesine karşı çıkan Kadıköy Belediyesi itirazları karşılıksız kalınca önce ihaleye katılmak istedi.

Ancak bu talebi ÖİB Kanunu’na aykırı olduğu iddiasıyla reddedilince belediye bu kararla birlikte yeni imar değişikliği ile özelleştirme kararını da yargıya taşıdı.

Ayrıca birçok Kadıköylü özelleştirmenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

“Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler’in iradesini tanımayan şirket ihaleyi alsa da ruhsat izinleri belediyede dolanır durur”

Kadıköy Belediye Başkanı, 21 Eylül’de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Kadıköylülerle birlikte basın açıklaması yapacağını söyledi.

Şerdil Dara Odabaşı, “Önce Özelleştirme İdaresi’ne dedik ki ‘biz bugünkü parayla zamanında marinaya 150 milyon lira harcadık parayı bize verin’. O zaman ‘yok’ dediler. O zaman dedik biz ihaleye girmeye karar verdik. 30 milyon liralık geçici teminat mektubu için Belediye Meclisi’nden yetki aldım. 4 AK Partili meclis üyesi de dahil 37 üye buna onay verdi. Bir banka ile niyet mektubunu imzaladık. Tam bu sırada Özelleştirme İdaresi bize, ‘Bu ihaleye giremezsiniz’ dedi. Bizi ihale dışı bıraktıkları süreç de şu anda yargıda. 21 Eylül’de Kadıköy tüm seçilmişleri muhtarları ve meclis üyelerinin bir bölümü ile beraber Özelleştirme İdaresi’nin önünde olacağız. toplamış olduğumuz imzaları teslim edeceğiz. Orada bir basın açıklaması yapacağız. İhaleye girecek firmalara seslenmek istiyorum. Ben Kadıköy Belediye Başkanı’yım. Yarın ihaleyi alan firma belediyeden ruhsat almak için gelmek mecburiyetinde. Restoran açacak, kafe açacak, ticari alanlar açacak, Kadıköy Belediyesi’nin ve Kadıköy halkının iradesini tanımayanı ben de tanımam. Bürokrasiyi biliyorsunuz, bu izinler Kadıköy Belediyesi’nde dolanır durur” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı, “bu sözler bir tehdit ya da gözdağı mı?” şeklindeki soruya “bu basit bir uyarı” yanıtını verdi.

“Yangınlara oturduk ağladık burası da giderse oturur ağlarız”

Kadıköylüler de özelleştirme kararına tepkili.

Çocuğuyla Kalamış Parkı’nda çok keyifli zaman geçirdiğini söyleyen Ayten Toğra, “Çok üzücü. Şu doğa olaylarının çok büyük olduğu memlekette yaşıyoruz. Bir ağacın bile ne kadar değerli olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Bir metrekare çimene bir metrekare doğaya bile açız. Çocuklar ağaç tanımıyor. Nerede ağaç nerede yeşillik varsa yok ediliyor Bu da o tip projelerden biri. Validebağ’da da aynı şekilde çok saçma bir proje var. Hiçbir Kadıköylünün bu projeyi destekleyeceğini sanmıyorum. Yangınlara oturduk ağladık burası da giderse oturur ağlarız” dedi.

“Çocukların girdiği hiçbir parkın asla özelleşmesini istemiyorum”

Oturduğu Beşiktaş’ta da yeşillik alanların zaman içinde kaybolduğunu söyleyen Ayten Nalcı sık sık ziyaretine geldiği ablasıyla sürekli geldikleri Kalamış Parkı’nın yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini söylüyor.

Nalcı, “Çocukların girdiği hiçbir parkın asla özelleşmesini istemiyorum. Zaten dikkat ederseniz İstanbul genelinde doğru dürüst ağaçlık alanlar kalmadı. Ben buna karşıyım, başta ben. Çocuklar burada nereye gidecek? İstanbul’da betonlaşma var, acayip bir betonlaşma var İstanbul’un hali ne olacak? Burası çok güzel bir park. Dikkat ederseniz akşam olmuş insanlar hala parkta. Çoluğunu çocuğunu alan buraya getiriyor. Artık apartmanlarda çocuklar yaşamak istemiyor, ben bile istemiyorum” derken eşiyle parktaki bir bankta oturan Hasan Aydın, “Özelleştirmeye karşıyım. Hiçbir özelleştirmeden şimdiye kadar ülkede halkın yararına bir şey çıktığını zannetmiyorum. Toplum yararına olacaksa özelleştirmenin karşısında olmayız ama böyle bir şey hiç görmedik. Burası betonlaşmamış ender yerlerden biri, böyle kalmalı” diye konuştu.

