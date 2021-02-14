HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy’de kar yağışına dayanamayan ağaç, araçların üzerine devrildi

Kadıköy’de kar yağışına dayanamayan ağaç, araçların üzerine devrildi

14.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerine düşen çam ağacı, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.Olay, Kadıköy Suadiye’de dün gece saatlerinde meydana geldi.

Kadıköy’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle park halindeki araçların üzerine düşen çam ağacı, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Olay, Kadıköy Suadiye’de dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki çam ağacı devrildi. Çam ağacı o esnada park halinde olan iki aracın üzerine düştü. Günün aydınlanmasıyla durumu fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler motorlu hızar ile yapılan çalışmalar sonrası devrilen ağacı olay yerinden kaldırdı. Öte yandan, ağacın devrilmesi sonrası iki araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Gün aydınlanınca fark etmişler
Ağacın devrildiği sokakta oturan Murat Engin, "Dün gece kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle devrilmiş. Komşular gün aydınlanınca fark etmişler. İki araçta küçük çaplı maddi hasar oluşmuş, kısıtlama olduğu için gece boyu evdeydik" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar varBilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar var
Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bahçeli'den Gara'daki katliamla ilgili flaş açıklama: Kader anı olduğuna inanıyorum

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar var

Osmaniye’de karı koca birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

Acı haber! Birer gün arayla vefat ettiler

Bebek’te denetimde ilginç anlar: Soğan almaya çıkmıştım

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Hepsi fuhuştan yakalandı!

Prof. Dr. İlhan: Yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün

Normalleşmeyle ilgili yeni açıklama: Zaman verip 'ama' dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.