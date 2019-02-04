Kadıköy’de karaya oturan teknede mahsur kalanları Sahil Güvenlik kurtardı

Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Kadıköy Bostancı açıklarında gece saat 03.27 sıralarında karaya oturan tekneden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bostancı Sahili’ne çıkarıldı.
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