Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR), Kadıköy’de karaya oturan teknedeki 6 kişiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaptan Yunus Koçal idaresindeki "Koçibey" isimli tekne, Boğaz’dan Marmara Denizi’ne giriş yaptı. Tekne, Fenerbahçe burnu dönüşünde Öreke Taşı olarak bilinen sığlıkta karaya oturarak su almaya başladı. Yardım çağrısında bulunan tekneye, DAKSAR ekipleri müdahale etti.

Teknede bulunan 6 kişi kurtarma botlarına alındı.

Tekne karaya oturduğu sığlıktan, Palamar botu ile yedeğe alınarak kurtarıldı. Kısmen hasar gören tekne Kalamış Marina’ya çekildi.

