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Kadıköy’de karısını canice bıçaklayarak öldüren şüpheliye dava

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 10 yıllık karısını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Türkay Cucur hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Kadıköy Kızıltoprak İstasyon Caddesi’nde 6 Mayıs 2019 tarihinde eşi Billur Cucur’u(40) defalarca bıçaklayarak öldüren 51 yaşındaki Türkay Cucur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur ile maktul Billur Cucur’un 10 yıllık evli oldukları, şüphelinin olay günü 04.00 sıralarında yatak odasında bulundukları sırada maktulü önce yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından eline aldığı metal keskiyle birkaç kez kafasına vurduğu anlatıldı.

Kadıköy’de 10 yıllık karısını defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Türkay Cucur hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Kadıköy Kızıltoprak İstasyon Caddesi’nde 6 Mayıs 2019 tarihinde eşi Billur Cucur’u(40) defalarca bıçaklayarak öldüren 51 yaşındaki Türkay Cucur hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur ile maktul Billur Cucur’un 10 yıllık evli oldukları, şüphelinin olay günü 04.00 sıralarında yatak odasında bulundukları sırada maktulü önce yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından eline aldığı metal keskiyle birkaç kez kafasına vurduğu anlatıldı. Maktulün direnmesi ve yardım çığlığı atması üzerine şüphelinin mutfaktan aldığı meyve bıçağını maktulün göğüs bölgesine sapladığı, bıçağın sapladığı yerde kalması ve maktulün bağırmaya devam etmesi üzerine mutfaktan başka bir bıçak daha alarak maktule vurduğu ve boğazını keserek maktulü öldürdüğü kaydedildi.
Olayın ardından sigara almak için ikametten ayrılan Türkay Cucur’un daha sonra tekrar eve geldiği, maktule ait bir kolye ve valizini alarak evden ayrıldığı belirtilirken, şüphelinin apartman görevlisini arayarak olayı anlattığı, apartman görevlisinin de polislere haber verdiği vurgulandı. Şüphelinin İzmir’e gitmek için otobüs beklediği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı anlatıldı.
“‘Niye dolanıyorsun?’ diye sorunca kendimi kaybettim”
Türkay Cucur’un alınan ifadesinde, eşiyle aralarında problemler olduğunu, olay günü evin içerisinde dolandığı sırada eşinin ‘niye dolanıyorsun?’ diye sorması üzerine bir anda kendini kaybettiğini ve eşini öldürdüğünü söylediği vurgulandı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
İddianamede, şüpheli Türkay Cucur’un “tasarlayarak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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