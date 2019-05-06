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Kadıköy'de karısını öldüren katil kocanın bavulla binadan uzaklaşması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Kadıköy'de karısını öldüren katil kocanın bavulla binadan uzaklaşması kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil koca, bavulunu toplayarak binadan ayrılırken güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki binanın 6.katındaki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Binadakiler Türkay Cucur (51) ve eşi Billur Cucur (40)'un evinden gelen kavga seslerini duydu. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiklerinde Billur Cucur'un kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Billur Cucur'un hayatını kaybettiği belirledi. Ceset yapılan olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan eş Türkay Cucur'u Sarıyer'de yakaladı. Türkay Cucur emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan katil koca, bavulunu toplayarak binadan ayrılırken güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de karısını öldüren katil kocanın bavulla binadan uzaklaşması kameradaKadıköy'de karısını öldüren katil kocanın bavulla binadan uzaklaşması kameradaKadıköy'de karısını öldüren katil kocanın bavulla binadan uzaklaşması kamerada

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