Kadıköy'de kopan elektrik teli tramvay seferlerini durdurdu

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale döndü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.45 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması yaptı. Ekiplerin, saat 16.00 sıralarında onarımı bitirmesiyle seferler normale döndü.

(FOTOĞRAF)



