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Kadıköy'de kopan elektrik teli tramvay seferlerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamıyor.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamıyor. Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekiplerin onarım çalışması devam ediyor. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

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