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Kadıköy'de kopan elektrik teli tramvay seferlerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı. 2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.
Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü

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