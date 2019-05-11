Kadıköy'de korku dolu dakikalar; işçiler kurtarılmaya çalışılıyor (1)

Cengiz \u00c7OBAN \/ \u0130stanbul, (DHA) - Kad\u0131k\u00f6y'de 20 katl\u0131 binan\u0131n d\u0131\u015f cephesinde temizlik yaparken halatlar\u0131n kopmas\u0131 sonucu as\u0131l\u0131 kalan 2 i\u015f\u00e7inin kurtar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in itfaiye ekipleri \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\nPARTNERYatak odan\u0131z\u0131n kokusu hangi mesaj\u0131 veriyor?\u0130kizleri Toprak ve Ya\u011fmur'un sevgisiyle kanseri yendi(\u00d6zel) Bir zamanlar\u0131n Google\u2019\u0131 ansiklopediler \u015fimdi tozlu raflarda
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