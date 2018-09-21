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Kadıköy'de korsan kitap operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:50 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda, 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Kadıköy'de çok sayıda kırtasiye ve kitabevinin, başta üniversite olmak üzere farklı türdeki birçok kitabı, sahte bandrollü veya bandrolsüz üretip, il genelinde sattığını belirledi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 20 Eylül'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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korsan kitap Güvenlik Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadıköy

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