Kadıköy'de korsan kitap operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda, 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Kadıköy'de çok sayıda kırtasiye ve kitabevinin, başta üniversite olmak üzere farklı türdeki birçok kitabı, sahte bandrollü veya bandrolsüz üretip, il genelinde sattığını belirledi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 20 Eylül'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 bin 500 bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

