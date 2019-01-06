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Kadıköy'de kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

Bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 40 kişi hakkında işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen 1 kişi ile kumar oynayan 40 kişi yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine düzenlenen baskında, 40 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Y.K'nin (19) kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alındığı operasyonda, tombala topları, kartlar, pullar ve televizyon ile kamera ele geçirildi.

Y.K'ye "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 40 kişiye ise para cezası kesildi.

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