Kadıköy’de Kur’an Kursu'na saldırı! Camları tekmeleyerek kırdı

Kadıköy’de bir kadın, Kur’an Kursu'na saldırıda bulundu. Kur’an Kursu'nun camlarına tekme atarak kıran kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar içeride bulunan kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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