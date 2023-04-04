VİDEO

Kadıköy’de Kur’an Kursu'na saldırı! Camları tekmeleyerek kırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

49 dakika önce

Kadıköy’de bir kadın, Kur’an Kursu'na saldırıda bulundu. Kur’an Kursu'nun camlarına tekme atarak kıran kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar içeride bulunan kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Dehşet anları! Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: Saniyelerle kurtuldu 00:16

Sancaktepe'de hastane yöneticisine kanlı infaz 02:24

Sollamak isterken araca çarptı, kaldırıma çarparak durabildi 00:30

Dronelar ile oluşturulan ve havai fişekleri andıran muhteşem gösteriler 03:37

Tüyler ürperten yüksekliklerde bina boyama işlemi yapan korkusuz genç adam ☁ 03:51

Kadıköy’de Kur’an Kursu'na saldırı! Camları tekmeleyerek kırdı 02:50

Depremzede genç, atı ile babasının ve kanser hastası annesinin eli ayağı oluyor 03:19

Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için toplandılar! Yeşil Sol Parti üyelerine biber gazı ve TOMA'dan tazyikli suyla müdahale 00:34

Seçime günler kala şikayetler arttı! e-Devlet'ten kontrol edin diyerek uyardı 04:35

Düzen aşıkları buraya! Bu pil organizerine bayılacaksınız 00:25

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Dehşet anları! Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: Saniyelerle kurtuldu

Dehşet anları! Çamaşır makinesi bomba gibi patladı: Saniyelerle kurtuldu

Sancaktepe'de hastane yöneticisine kanlı infaz

Sancaktepe'de hastane yöneticisine kanlı infaz

Sollamak isterken araca çarptı, kaldırıma çarparak durabildi

Sollamak isterken araca çarptı, kaldırıma çarparak durabildi

Dronelar ile oluşturulan ve havai fişekleri andıran muhteşem gösteriler

Dronelar ile oluşturulan ve havai fişekleri andıran muhteşem gösteriler

Tüyler ürperten yüksekliklerde bina boyama işlemi yapan korkusuz genç adam ☁

Tüyler ürperten yüksekliklerde bina boyama işlemi yapan korkusuz genç adam ☁

Kadıköy’de Kur’an Kursu'na saldırı! Camları tekmeleyerek kırdı

Kadıköy’de Kur’an Kursu'na saldırı! Camları tekmeleyerek kırdı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.