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KADIKÖY'DE 'MOTORCULAR' ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ GÖSTERDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kadıköy'de Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını yürüyüş yaparak protesto etti.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy'de Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını yürüyüş yaparak protesto etti.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösteren Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Dev Türk Bayrağı açan grup, "Çocuk istismarına hayır, Çocuklara dokunma" yazılı pankartlar taşıdı.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"
Grup adına basın açıklaması yapan Hakan Şener, "Bizler günümüzde çok yaşanmaya başlayan her gün medyadan takip ettiğimiz, içimizi sızlatan istismar ve taciz olaylarında farkındalık yaratmak ve istismara uğrayan bir yavrumuzun nezdinde tepkimizi göstermek amacıyla buraya gelen motosiklet kullanıcılarıyız. Amacımız ne yargının yerine geçmek ne de kolluk kuvveti gibi hareket etmektir. Tek isteğimiz bu ve bunun gibi mağdur olan kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve kızlarımızın yanında olmak, onlara güç vermek, motosikletçilerin kendilerinin yanında olduğunu hissettirmek ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için toplumu bilinçlendirmektir" dedi.

"TÜM ÇOCUKLARI KENDİ ÇOCUĞUNUZ GİBİ KORUYUN"
Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy da "Bugün burada 350 motosiklet, çocuk ve kadın istismarına karşı motorcular hareketi olarak toplandık. Tüm Türkiye'de 3.5 milyon motosikletçinin gözleri bu konunun üzerinde olacaktır. Tüm halkımız çok rahatsız. Yetkililere seslenmek istiyorum; insanların sinirleri artık böyle şeyleri kaldırmıyor. Artık vicdanlarını rahatlatmak için çok farklı şeyler planlamaya başlıyor insanlar. Bunların olmasını istemiyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz var, yargımız var. Buna en ağır cezanın verilerek toplum vicdanının rahatlatılmasını istiyoruz. Türkiye Motosiklet Platformu şu anda Türkiye'de 21 ilde eş zamanlı bu etkinliği yapmaktadır. Bundan sonra da 3.5 milyon motosikletçi olarak bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm halkımıza şunu söylemek istiyorum; mahallenizdeki çevrenizdeki tüm çocukları kendi çocuğunuz gibi koruyun. Aksi halde bu konular çok zor çözülür" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Motorculardan detaylar
-Açılan Türk Bayrağı ve pankartlardan detaylar
-Gruptan genel detaylar
-Grup adına Hakan Şener'in basın açıklaması
-Platform başkanı Zafer Fatih Özsoy roportaj
-Genel ve detaylar

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