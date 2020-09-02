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Kadıköy’de motosikletli trafik polisiyle bir başka motosiklet sürücüsü çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 03:13 | Son Güncelleme

Kadıköy’de gece saatlerinde Fenerbahçe Mahallesinde motosikletli trafik polisi ve bir başka motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Kadıköy’de motosikletli trafik polisiyle bir başka motosiklet sürücüsü çarpıştı

Kadıköy’de gece saatlerinde Fenerbahçe Mahallesinde motosikletli trafik polisi ve bir başka motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden düşen sürücüler hafif şekilde yaralanırken ilk müdahale sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapıldı.
Kazada yaralanan trafik polisi ve diğer sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi, Kısmet Sokak’ta saat 02.30 sularında meydana gelen trafik kazasında; ’Şahin’ olarak bilinen motosikletli trafik polisi ile Ümit Ataç isimli motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşen iki motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan trafik polisi ve Ataç’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken tedbir amaçlı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. O anlara tanık olan Can Ersal isimli vatandaş, "Aşağıdan gelen normal motosikletli ile oradan gelen polis motosikleti son anda birbirlerini görüp burada vuruştular. Sesi duyup aşağıya indik, bir polisle sivil vatandaş yerde yatıyorlardı. Anladığım kadarıyla çok korkulan bir şey yok. Böyle şansız gece vakti oluşan bir kaza" ifadelerini kullandı.

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