HABER

Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 07:15 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı. Alev alev yanan ofisteki bir kişi hafif yaralandı.

Yangın, Saat 04.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe Sokak'taki 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta bulunan vatandaşları uzaklaştırırken bir yanda güvenlik önlemi aldı. Yangına Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar'daki itfaiye ekiplerince müdahale ederek yaklaşık bir saat içinde kontrol altına aldı. Ekipler içeride bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında ofiste bulunan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralanan ofis çalışanına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İddiaya göre yangının muhasebe ofisindeki elektrik sobasından kaynaklı çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!
Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Balıkesir'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken açıklama!

Prof. Dr. Ersoy'dan dikkat çeken deprem paylaşımı!

Adana’da aç kalan yaban domuzu şehre indi

İlk görüşte köpek zannetti! Aç kalan domuz şehre indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.