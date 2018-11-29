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Kadıköy'de muhtarlığa saldırı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de muhtarlığı kurşunlayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.  Kadıköy Yoğurtçu Parkı Caddesi'nde bulunan Osmanağa Mahalle Muhtarlığı'nda 16 Kasım saat 23.00 sıralarında 3 kişi saldırı düzenledi.

Kadıköy'de muhtarlığa saldırı güvenlik kamerasında

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de muhtarlığı kurşunlayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Yoğurtçu Parkı Caddesi'nde bulunan Osmanağa Mahalle Muhtarlığı'nda 16 Kasım saat 23.00 sıralarında 3 kişi saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganları yakalamak için Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri özel ekip oluşturdu. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit etti.
Adresleri de belirlenen saldırganlara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan C.T. sorgusunda olayı D.A ve D.Y. ile gerçekleştirdiğini itiraf etti. Yapılan incelemede D.A.'nın saldırıyı gerçekleştirdiği C.T.'nin aracı kullandığını D.Y.'nın da yanlarında olduğu belirlendi.
Sorgusu tamamlanan D.A. adliyeye sevkedildi. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de muhtarlığa saldırı güvenlik kamerasındaKadıköy'de muhtarlığa saldırı güvenlik kamerasında

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