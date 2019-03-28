HABER

Kadıköy'de öğrenci servisinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de , içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de , içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, yolun sağına çekerek durdurduğu minibüsten öğrencileri tahliye etti. Sürücü çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sürücü elinden yaralanırken, araçta hasar oluştu.

Yangın, dün, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde seyir halindeki okul servis minibüsünde çıktı. İddialara göre, öğrencileri okuldan alarak evlerine götürmek üzere yola çıkan Hayrettin Yüksel yönetimindeki 34 LKM 546 plakalı servis minibüsünün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip durdurduktan sonra içerisinde bulunan öğrencileri hızla tahliye etti. Sürücü Yüksel'in çabası ve haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI

Yangını söndürmek için büyük çaba harcayan sürücü elinden yaralandı. Yaralı sürüye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Öğrenciler velilerine teslim edildi.

Servis sürücüsü, "Birden duman çıktı. Hemen kenara çektim. Alev aldı ön taraf, öğrencileri hemen çıkarttık. Yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangın sonucunda servis minibüsünde hasar oluştu.

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Mimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal KütüphanesiMimarisi bilgeliği simgeleyen Malezya Ulusal Kütüphanesi
Market sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtulduMarket sahibi, uyanıklığı ile dolandırılmaktan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.