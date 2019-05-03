KADIKÖY'DE ÖNCE BİR İŞ YERİNE SONRA POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR: 2 YARALI

Yaşanan çatışma sırasında ise yolda yürüyen iki kişi vücüdünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de tekel bayisine otomobille gelen kişi yada kişiler iş yerine ateş açtı. Olay yerine yakın devriye gezen polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler kaçtı. Olayda yoldan geçen biri ağır iki kişi yaralandı.

DAHA ÖNCE DE TEKEL BAYİSİNE ATEŞ AÇMIŞLAR

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süreğine trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşadığı yerde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışma esnasında yerde çok sayıda boş kovanı görürken tekelin yanında bulunan dükkanlarında bazılarında kurşun girişi tespit edildi. Tekel bayisine daha önceden de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler henüz bilmiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Olayda silahla yaralanan kişi

-Yaralanan kişiye sağlık ekiplerin müdahalesi

-Polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alması

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Yerde bulunan çok sayıda boş kovanlar

-Vatandaşla röp.

-Tekelin bayisinden detaylar

-Kurşun giriş-çıkışıdan detaylar

-Genel ve detaylar

