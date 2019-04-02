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Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 00:36 | Son Güncelleme

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ortak oldukları iddia edilen kişiler aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi’nde meydana geldi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ortak oldukları iddia edilen kişiler aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre G.K. isimli bir şahıs ortağı olan V.B.’nin evinin önüne giderek konuşmak için aşağı çağırdı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.K. belinden çıkarttığı silah ile önce havaya ateş açtı, daha sonra ortağı V.B.’ye doğrulttu. V.B.’nin önce bacağına daha sonra karnına 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan V.B. ile darp sonucu yaralanan G.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından V.B. Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, G.K. ise Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. V.B.’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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