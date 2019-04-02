HABER

Kadıköy'de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 00:47 | Son Güncelleme

KADIKÖY, Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.  Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde   22:30  sıralarında meydana geldi.

Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) KADIKÖY, Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde 22:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, G.K. eski ortağı olan Vedat B.'nin evine geldi. Apartmanın önünde konuşan iki ortak arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ortaklar birbirini darp etti. Daha sonra ise G.K. yanında getirdiği tabancayla eski ortağı, Vedat B.'yi(45) vurdu. Olayda vücuduna isabet kurşun isabet eden Vedat B. İle darp edilen G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye sevk etti.

EŞİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay sonrasında Vedat B.'nin vurulduğunu öğrenen eşi, olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Ağlayan kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan taraflar arasında yüklü miktarda alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Yaralılardan Vedat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor.

PARTNERBu festivale akın edecekler!Bu festivale akın edecekler!
Kadıköy'de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralıKadıköy'de ortaklar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

Çanakkale'de korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkanlarının gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı

İstanbul Valiliği'nden gözaltı açıklaması!

Muş Valiliği istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Oğlunu döven adamı kaçırıp etek giydirdi, mermi yutturdu

Önce etek giydirdiler, sonra mermi yutturdular! Akılalmaz olay

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı! Kuvvetli olacak

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.