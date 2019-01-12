HABER

Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı.

Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler çıktı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.
İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi. Kazıldıkça yeni buluntularla karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.
Kalıntılar ile inşaatın geleceğine kültür varlıkları koruma bölge kurulu karar verecek.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler çıktıKadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler çıktıKadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler çıktıKadıköy'de otel inşaatında tarihi eserler çıktı

PARTNERTürk kullanıcıları yoruma boğduTürk kullanıcıları yoruma boğdu
Muhterem Nur'dan Müslüm Filminin yapımcısına suç duyurusuMuhterem Nur'dan Müslüm Filminin yapımcısına suç duyurusu
Bitlis’te tek katlı evler kara gömüldüBitlis’te tek katlı evler kara gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.