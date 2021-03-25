HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy’de oto galeriye kurşun yağdırdı

Kadıköy’de oto galeriye kurşun yağdırdı

25.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından oto galeri kurşunlandı.

Kadıköy’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından oto galeri kurşunlandı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlar 3 araca isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Kadıköy’de Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden silahını çıkararak oto galeriye kurşun yağdırdı. Daha sonra cadede havaya ateş açan şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak saldırı da kimsenin yararlanmadığını tespit etti. Sağlık ekipleri bölgede her ihtimale karşın hazır bekletildi. Olay yeri gelen olay yeri inceleme ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kurşunların 3 araca isabet ettiği tespit etti. Ekipler tüm bulguları incelemek üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kurşunlar araçlara isabet etmiş
Olayı gören görgü tanığı Sedat Sayan, “Oto galerinin önüne gelen bir kişi belinden silahı çıkararak ateş açtı. Kurşunlar otomobillere isabet etmiş, bildiğimiz kadarıyla ölen yada yaralanan yok. Daha sonra cadde 6 ile 7 el havaya ateş açarak kaçtı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! Yeni gelişmeÇiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! Yeni gelişme
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Silivri'de korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

Korkunç olay! Polisin ikna çabalarına rağmen intihar etti

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? 2021 Berat kandili için kaç gün oruç tutulmalı?

Berat Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Çiğ köfte 'acılı' diyerek çalışanı darp etmişti! Yeni gelişme

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Büyük başarı! Hastanede ebeydi, profesör oldu

Hastanede ebeydi, profesör oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.