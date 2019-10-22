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Kadıköy'de otomobil pazara daldı 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kadıköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı.

Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza geçtiğimiz cumartesi günü Sahrayı Cedit Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana ageldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı. Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu. Pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Pazarı savaş alanına çeviren kazada 6 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
Otomobil sürücüsü Ahmet A. (85) kazanın ardından gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan Ahmet A.'nın ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde pazara giren otomobil tezgahlara ve pazardakilere çarpıyor. Otomobil daha sonra tezgah açan kamyonete çarparak, duruyor. Büyük korku ve panik yaşayan pazardakiler yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

"BÜYÜK PANİK OLDU, BAĞRIŞMALAR OLDU"
Görgü tanığı Ayhan Berberoğlu, "Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazarın içine giriyor. Büyük panik oldu, bağrışmalar oldu. Tezgahları devirdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise Akşam saatlerindeydi, bir anda oldu. Hızlıca pazara girdi tezgahlara çarptıktan sonra durabildi" diye konuştu.

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