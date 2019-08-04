HABER

Kadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde defalarca takla attıktan sonra durabildi.

Kadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde defalarca takla attıktan sonra durabildi. Ters dönerek sürüklenen araçtan savrulan sürücü ağır yaralanırken, araçtan fırlayan bir parça karşı yönden gelen minibüsün camına isabet etti. Minibüsün sürücüsü de gözüne gelen cam parçalarından yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Cem Yıldız yönetimindeki 34 FR 0428 plakalı otomobil, Kadıköy’den Kartal istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak sürüklendi. Cem Yıldız, otomobilden savrulurken, araç önce İbrahim Karaz yönetimindeki minibüse çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Otomobilden fırlayan bir parça, karşı yönden gelen Zülfikar Bayçöl, yönetimindeki hatlı minibüsün camına isabet etti. Minibüs şoförü gözüne gelen cam parçalarından yaralandı .Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü tanığı "Otomobil ışıklarda köşeye vurdu. Oradan döne döne buraya kadar geldi. Minibüs kaçmak istedi ona da vurdu, minibüs köşeye geçti. Kenardaki ağaçlara vura vura geldi. Otomobil içinde bir kişi olduğunu gördüm. Ambulans geldi hastaneye götürdüler." dedi.
Gözünden hafif yaralanan minibüs şoförü Zülfikar Bayçöl de "Karşı şeritte güzergahıma devam ederken, otomobil diğer şeritten gelip taklalar atarak kaldırıma vurdu. Parçası koptu arabamın camına vurdu. Camı patladı, gözüme geldi.”

Takla atan otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralıKadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralıKadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralıKadıköy’de otomobil takla attı: 2 yaralı

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Kaplumbağalar kurumasın diye her gün 50 kilometre yol gidiyorKaplumbağalar kurumasın diye her gün 50 kilometre yol gidiyor
Foça’da 44 bin zeytin ağacı korunacakFoça’da 44 bin zeytin ağacı korunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.