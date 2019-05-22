Kadıköy'de özel bir hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de özel bir hastanenin jeneratörlerin bulunduğu deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Recep Peker Caddesi üzerinde, özel hastanenin arka kısmında yer alan, jeneratörlerin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerce itfaiyeye haber verildi. Bu sırada binanın tahliyesi sağlandı. Bazı hastalar sedyeyle hastane dışına çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere nakledildi.

Daha sonra gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

