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Kadıköy’de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

23.12.2020 23:06 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de park halindeki araçta yangın çıkan yangında, araç içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.Olay Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde saat 20.00 sıralarında yaşandı.

Kadıköy’de park halindeki araçta yangın çıkan yangında, araç içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.
Olay Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre atıl durumdaki park halinde bulunan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç alev aldı. Alevlere teslim olan araçta bulunan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yürüttü. İncelemenin ardından şahısların cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

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