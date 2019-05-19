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Kadıköy’de pedallar 100’üncü yıl için döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

 KADIKÖY Beldiyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce bisiklet tutkunu bir araya geldi.

Kadıköy’de pedallar 100’üncü yıl için döndü

İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Beldiyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce bisiklet tutkunu bir araya geldi.

Sporcular, Kalamış Parkı’ndan başlayan ve yaklaşık 12 kilometre süren parkurda pedal çevirdiler. Bağdat Caddesi’nde mola veren bisikletçiler Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtı. Sporcular daha sonra hep birlikte İstiklal Marşını söyledi.

BAŞKAN ODABAŞI BİSİKLET SÜRDÜ

Bisiklete binenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı da vardı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen bisiklet turuna 7’den 70’e tüm bisiklet sürücüleri katıldı. Düdük sesleri eşliğinde bisiklet süren bisikletliler renkli görüntüler oluşturdu. Bireysel sürücülerin dışında Bisikletli Ulaşım Platformu, Bisikletliler Derneği, Engelsiz Pedal Derneği, Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, İstanbul Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü(İSBİDOS), 29 Ekim Bisikletçileri, Sahil Bisiklet grubu, Cyclist gibi önemli bisiklet topluluklarına çağrı yapıldı. Bisiklet turu yaklaşık 2 saatlik sürüşün ardından yine Atatürk Parkı’nda son buldu. Sürüş sonrasında katılımcılar, sürüş boyunca bisikletlerinin ardına bağladıkları Türk bayrağı desenli balonları gökyüzüne bıraktı.

(FOTOĞRAF)

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Kadıköy’de pedallar 100’üncü yıl için döndüKadıköy’de pedallar 100’üncü yıl için döndüKadıköy’de pedallar 100’üncü yıl için döndü

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