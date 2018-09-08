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Kadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

KADIKÖY Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri’nde plaklar bu yıl Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan Müzeyyen Senar için döndü.

Kadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndü

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri’nde plaklar bu yıl Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan Müzeyyen Senar için döndü.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen plak günlerinde Türk müziğinin önemli seslerinden olan Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşı kutlandı. Moda’da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşen Kadıköy Plak Günleri’nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da yer aldı. Büyük ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler nostaljik şarkılar dinleyerek, beğendikleri plakları satın aldı.

POP’TAN REGGAE’YE, CAZ’DAN INDIE’YE

Kadıköy Plak Günleri’nin 2016 yılında düzenlenen ilk etkinliğinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılında düzenlenen ikinci etkinliğinde ise Fikret Kızılok anılmıştı. Plak günleri bu yıl ise 2015 yılında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşını kutladı. Büyük ilgi toplayan Kadıköy Plak Günleri’ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da ziyaretçi akınına uğrayan Plak Günleri’nde taş plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için düzenlenen oturumlarda döndü.

“AKLIMIZA GELMEYEN PLAKLARI AYNI YERDE BULMAK ÇOK İYİ OLDU”

Plak Günleri’ni ziyaret eden Atakan Atasoy,” Bizim gibi plakseverleri ortak bir platformda toplamak için güzel oldu. Tek tek gezerek plak aramaktansa hepsini aynı yerde bulmak çok iyi oldu. Aklımıza gelmeyen plakları bulmak da bizi mutlu etti” ifadelerini kullanırken Zeynel İpek ise,”Çok keyifli bir şey. Mümkün olduğunca seçici davranıp, orijinal plaklar bulmaya çalışıyorum” dedi.

“MÜZİK OLDUĞU SÜRECE HAYAT DEVAM EDİYOR DEMEKTİR”

Etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,” İnsanlar hafızalarıyla yaşıyor. Müzik de hafızayı canlandırıyor. Plaklar müziği evimize, arabalarımıza, her anımıza getirdi. Müzik olduğu sürece hayat devam ediyor demektir" diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ/FOTOĞRAF)

Kadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndüKadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndüKadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndüKadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndü

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