Kadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndü

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri’nde plaklar bu yıl Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan Müzeyyen Senar için döndü.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen plak günlerinde Türk müziğinin önemli seslerinden olan Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşı kutlandı. Moda’da bulunan Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşen Kadıköy Plak Günleri’nde, Müzeyyen Senar’ın hafızalardan silinmeyen eserlerinin yanı sıra 1967 yılında satın aldığı Anadol marka aracı ve kendi adına kayıtlı ruhsatı da yer aldı. Büyük ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler nostaljik şarkılar dinleyerek, beğendikleri plakları satın aldı.

POP’TAN REGGAE’YE, CAZ’DAN INDIE’YE

Kadıköy Plak Günleri’nin 2016 yılında düzenlenen ilk etkinliğinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılında düzenlenen ikinci etkinliğinde ise Fikret Kızılok anılmıştı. Plak günleri bu yıl ise 2015 yılında hayatını kaybeden Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşını kutladı. Büyük ilgi toplayan Kadıköy Plak Günleri’ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da ziyaretçi akınına uğrayan Plak Günleri’nde taş plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve elektronik gibi müzik türleri için düzenlenen oturumlarda döndü.